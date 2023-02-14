Перерождение: Глоба сообщила, когда нам впервые станет легче

Астролог Тамара Глоба сообщила, что весной 2023 года будет сложный период для всего мира в целом. Будут продолжаться конфликты, провокации. Однако во второй половине весны станет легче.

«Период жесткости в переговорах и спорах продлится до марта, уже в это время произойдут кардинальные перевороты», - заявила она.

По ее словам, в 2023 году нас ждет много перемен. В первую очередь, это коснется экономики. Будет тяжело, но мы выкарабкаемся, переродимся.

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