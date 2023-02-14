Любовь и деньги! Три знака зодиака, которые обретут истинное счастье в феврале — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что в феврале огромная удача улыбнется трем знакам зодиака. Это Рыбы, Водолеи и Козероги.

По ее словам, последний месяц зимы — лучшее время для новых дел, для создания проектов, о которых давно мечтали. А начальство, возможно, отблагодарит повышением по службе.

Повезет и в личной жизни. Глоба предупредила, что семейных представителей зодиака ждет укрепление отношений. А одинокие встретят того самого или ту самую.

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