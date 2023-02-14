Три знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа: озолотятся — уже в 2023 году

Астрологи в свежем прогнозе назвали три знака зодиака, которым в год Водяного Кролика удастся подняться с колен. Нищета им больше не грозит. Они смогут добиться больших высот в карьере, что принесет им почет и материальное изобилие. Главное условие — двигаться вперед.

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Козероги доверятся шестому чувству и не прогадают: интуиция подскажет им верный путь. В их окружении появятся авторитетные лидеры, которые помогут им взобраться на вершину успеха.

Близнецы проявят несвойственное им упорство. И это даст им привилегии, когда дело дойдет до заработка.

Зато Весы добьются своего хитростью. Ради денег они готовы пойти на сделку с совестью.