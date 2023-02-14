Кому Венера поможет в любви: назван знак, который встретит свою половинку и укрепит брак

Одинокие Тельцы могут смело пускаться на поиски своей второй половинки. Сейчас им покровительствует Венера, которая способна помочь им в этом.

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Приятное знакомство вполне может перерасти в большую любовь и в нечто большее. Создание крепкой хорошей семьи – вполне реально.

Кроме того, те Тельцы, что уже состоят в отношениях и законном браке, смогут укрепить эти узы, привнести в них свежую струю. Вас ждет приятное времяпровождение в кругу семьи.

Источник: rsute.ru.