Через 6 дней эти знаки зодиака начнут жить по-новому: получат доступ к богатству

Венера войдет в созвездие Овна и одарит поцелуем удачи четыре знака зодиака. Их жизнь заиграет новыми красками уже через 6 дней — 20 февраля. Фавориты судьбы ощутят влияние Планеты, которая станет их покровительницей.

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Среди абсолютных счастливчиков месяца окажутся: Овны, Скорпионы, Весы и Рыбы. Им в буквальном смысле предстоит начать жизнь с чистого листа. Деньги, здоровье, любовь и карьера — они совершат мощный рывок вперед.

Звезды обещают им материальное изобилие, эти везунчики получат доступ к богатствам. Им светят новые заработки, пути развития бизнеса, более высокие должности и неожиданные подработки, премии и выигрыши.

По материалам rsute.ru