Прибыль польется золотым ручьем изобилия: знаки зодиака, чья жизнь наладится с 15 февраля

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова поделилась прогнозом, который вступит в силу уже с 15 февраля. Два знака зодиака — фаворита судьбы могут полагаться на то, что в их жизни наступит белая полоса. Вселенная одарит их материальным достатком. А прибыль польется золотым ручьем изобилия.

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Тельцы и Водолеи будут наслаждаться материальной выгодой и финансовым благополучием. Звезды советуют им воспользоваться удачным временем для крупных и дорогих приобретений как для себя, так и в качестве подарков любимым людям.

По материалам 7days