Тамара Глоба назвала самое напряженное время для россиян в 2023 году — все накалится

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом на 2023 год, назвав его самым сложным. Это время, когда волнения и тревоги прошедшего 2022 года снова напомнят о себе. Есть большая вероятность различных провокаций: из опасностей — теракты. Лучше всего проявлять бдительность.

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Март и июнь, как считает астролог, станут периодом, когда у России появится возможность найти прочных и сильных союзников. Это время «очередного перемирия», а следом новая волна агрессии — толчок будет дан в середине лета.

Конец года для России Тамара Глоба назвала новым периодом напряженности. Но именно в это время возникнет возможность для переговоров: «Не мы будем искать возможности переговариваться, а к нам с этим придут, чтобы найти союз». При этом самый важный момент для нашей страны наступит только в самом конце года.

По материалам YouTube-канал «Стрелец-молодец»