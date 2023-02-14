Володина назвала знак зодиака, для которого весна станет самым опасным периодом

Василиса Володина в своем Telegram-канале делилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, для которого весна станет самым непростым и даже во многом опасным периодом. В это время, как считает астролог, лучше всего избрать тактику тише едешь — дальше будешь.

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В апреле Овнам лучше всего не совершать опрометчивых поступков. Им важно понять, как лично на них действует апрельское солнечное затмение.

«Лучше переждать, чем дурить напропалую», — заверила Володина.

В мае Овнам ни в коем случае не стоит сорить деньгами. Иначе они рискуют остаться без копейки в кошельке.