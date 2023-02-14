Глоба назвала два знака, которые прогорят с деньгами: будете рыдать и сожалеть

Девы могут стать жертвами обманщиков и мошенников, будьте бдительны. Помощь может прийти со стороны близких.

Водолеям пока лучше воздержаться от займов и кредитов. Лучше все материальные вопросы отложить до более подходящего периода.

Источник: rsute.ru.