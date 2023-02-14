Глоба назвала два знака, которые прогорят с деньгами: будете рыдать и сожалеть

Астролог Тамара Глоба предостерегла Дев и Водолеев от грозящих бед. Оба знака могут потерять крупные суммы денег, поэтому сейчас они должны быть предельно осторожными, не совершать необдуманных действий, связанных с финансами.
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Девы могут стать жертвами обманщиков и мошенников, будьте бдительны. Помощь может прийти со стороны близких.
Водолеям пока лучше воздержаться от займов и кредитов. Лучше все материальные вопросы отложить до более подходящего периода.
Источник: rsute.ru.