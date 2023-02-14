Чужая зависть лишает вас сил! Какой знак должен срочно поменять свое окружение – Володина

Астролог Василиса Володина посоветовала Тельцам присмотреться внимательнее к своему окружению. Рядом есть люди, которые сильно завидуют вам.

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Их черная энергия разъедает ваши силы и мешает двигаться вперед, с этим нужно что-то срочно делать, иначе дальше будет только хуже.