Чужая зависть лишает вас сил! Какой знак должен срочно поменять свое окружение – Володина

Астролог Василиса Володина посоветовала Тельцам присмотреться внимательнее к своему окружению. Рядом есть люди, которые сильно завидуют вам.
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Их черная энергия разъедает ваши силы и мешает двигаться вперед, с этим нужно что-то срочно делать, иначе дальше будет только хуже.
Постарайтесь в дальнейшем тщательнее фильтровать людей рядом, не подпуская к себе негативщиков. А вот позитивные, жизнелюбивые и добрые люди станут вашими верными помощниками, помогут засиять вашему таланту.
Источник: rsute.ru.