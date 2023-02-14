Луна в Стрельце – время, когда сбываются мечты! Что нужно сделать для счастья, рассказала Володина

Вместе с тем, люди, которые не уверены в своих силах и значимости могут почувствовать неприятности.

«Луна в Стрельце давит на больную мозоль тем, кто не уверен в собственной значимости. Но желание доказать себя подталкивает нас учиться и развиваться: подумайте каких знаний вам сейчас не хватает для прорыва в профессии, где и когда вы сможете их добыть. Ставьте смелые цели, но избегайте пустого разглагольствования», - сказала Володина.

Астролог не советовала в этот день ввязываться в идеологические споры, поскольку велик шанс попасть на сильного противника.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».