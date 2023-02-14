Луна в Стрельце – время, когда сбываются мечты! Что нужно сделать для счастья, рассказала Володина

Астролог Василиса Володина рассказала в своем телеграме, что 14 февраля – особенный день. Сейчас планеты помогают тем, кто четко ставил свои цели и понимал, чего хочет добиться. Мечты и чаяния должны сбыться.
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Вместе с тем, люди, которые не уверены в своих силах и значимости могут почувствовать неприятности.
«Луна в Стрельце давит на больную мозоль тем, кто не уверен в собственной значимости. Но желание доказать себя подталкивает нас учиться и развиваться: подумайте каких знаний вам сейчас не хватает для прорыва в профессии, где и когда вы сможете их добыть. Ставьте смелые цели, но избегайте пустого разглагольствования», - сказала Володина.
Астролог не советовала в этот день ввязываться в идеологические споры, поскольку велик шанс попасть на сильного противника.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».