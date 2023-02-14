Вам нужно решиться на разговор! Глоба назвала знак, который должен срочно прекратить конфликт

Вам нужно решиться на разговор! Глоба назвала знак, который должен срочно прекратить конфликт

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Ваша линия судьбы нарушается из-за постоянного негативного потока энергии.

Раки давно живут в состоянии тихой войны с людьми, которые противостоят им. Этот конфликт, считает астролог Тамара Глоба, слишком затянулся, пора прекратить его.

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Астролог посоветовала наконец-то решиться на разговор и поставить финальную точку в этой бессмысленной борьбе. Сейчас для этого благоприятное время.

Согласно астрологическому прогнозу, Раки сейчас могут наладить отношения с людьми, с которыми давно находятся в противостоянии.

Но если Раки не смогут спокойно провести переговоры и сорвутся на новый спор или дискуссию, беды не избежать. Положение только усугубится.

Источник: rsute.ru.

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