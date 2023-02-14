Сильно повезет в карьере, а вот на любви – крест: Володина назвала знак зодиака с неоднозначной судьбой

Астролог Василиса Володина 14 февраля предупредила Овнов о том, что им нужно сделать упор на своей карьере.
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Сейчас в вашей линии судьбы появился удачный путь в рабочей и деловой сферах, этим обязательно нужно воспользоваться.
Вы сможете максимально ярко продемонстрировать свой профессионализм, а также произвести отличное впечатление на окружающих.
Однако в личной жизни дела будут обстоять иначе. Придется сильно постараться, чтобы избежать конфликта.
Источник: rsute.ru.