Сильно повезет в карьере, а вот на любви – крест: Володина назвала знак зодиака с неоднозначной судьбой

Сильно повезет в карьере, а вот на любви – крест: Володина назвала знак зодиака с неоднозначной судьбой

Василиса Володина. Фото: шоу "Давай поженимся!"/ Первый канал

Впрочем, люди могут менять свою линию жизни.

Астролог Василиса Володина 14 февраля предупредила Овнов о том, что им нужно сделать упор на своей карьере.

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Сейчас в вашей линии судьбы появился удачный путь в рабочей и деловой сферах, этим обязательно нужно воспользоваться.

Вы сможете максимально ярко продемонстрировать свой профессионализм, а также произвести отличное впечатление на окружающих.

Однако в личной жизни дела будут обстоять иначе. Придется сильно постараться, чтобы избежать конфликта.

Источник: rsute.ru.

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