Из каких знаков зодиака сосут энергию токсичные люди – виден конфликт и последствия: Глобы прогноз

Сразу несколько знаков зодиака почувствуют на себе влияние со стороны. Они будут на пороге конфликта, а кто-то не сможет справиться с негативным влиянием и будет втянут в ссору, из которой трудно выйти человеком с прежней судьбой.

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Произойдет это из-за людей, которые оказались рядом и в буквальном смысле стали сосать энергию из нескольких представителей зодиакальной системы. Таким образом они подпитываются силой, которой им не хватает и устраняют конкурентов на своем пути. Зависть, желание обогатиться любым способом – эти негативные истории движут ими.