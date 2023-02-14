Через 6 дней: астрологи назвали поворотную дату для нескольких знаков зодиака – Венера настроит на удачу и деньги

Представители этих знаков зодиака очень скоро почувствуют, что жизнь их стала более легкой и удачливой. За что бы они не брались, везде им будет сопутствовать успех.

Им будет везти в личной жизни, в творчестве и бизнесе. Они увидят, как их кошелки начнут увеличиваться буквально каждый день и смогут сделать дорогостоящие покупки, о которых мечтали очень давно.

Источник: rsute.ru.