Через 6 дней: астрологи назвали поворотную дату для нескольких знаков зодиака – Венера настроит на удачу и деньги

Через 6 дней, 20 февраля, несколько знаков зодиака начнут свой новый жизненный путь. Он станет более удачным и изобильным.
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Произойдет это благодаря позитивному влиянию Венеры, которая войдет в созвездие Овна. Планета осветит путь к благосостоянию Овнам, Скорпионам, Весам и Рыбам.
Представители этих знаков зодиака очень скоро почувствуют, что жизнь их стала более легкой и удачливой. За что бы они не брались, везде им будет сопутствовать успех.
Им будет везти в личной жизни, в творчестве и бизнесе. Они увидят, как их кошелки начнут увеличиваться буквально каждый день и смогут сделать дорогостоящие покупки, о которых мечтали очень давно.
Источник: rsute.ru.