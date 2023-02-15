Долги и премии: финансовый гороскоп на март для всех знаков зодиака

Овен

В начале месяца вас ждут неожиданные траты, которые могут заставить залезть в долги или воспользоваться неприкосновенным запасом средств. Постарайтесь ограничивать себя в расходах и проявлять разумную экономию. Начиная с третьей декады марта, вы сможете постепенно вернуться в привычный для себя режим.

Телец

В марте 2023 года вы сосредоточитесь на накоплении денег ради заветной цели. Постарайтесь не ужимать себя в тратах слишком строго, чтобы «не сорваться» к середине месяца. Время от времени балуйте себя приятными пустяками, и тогда настроение немного улучшится. В этом месяце к Тельцам могут обратиться за материальной помощью старые друзья. Постарайтесь объяснить им сложившуюся ситуацию и устоять от искушения согласиться на финансовую поддержку.

Близнецы

В марте денежные потоки будут стремиться к Близнецам. Ваше финансовое состояние остается прочным и надежным благодаря деятельности, которая приносит хороший доход. При желании Близнецы могут смело использовать средства для осуществления давних желаний − приобретения крупной техники, покупки смартфона или просто небольшого путешествия.

Рак

Несмотря на стабильное денежное положение, вы ощущаете некоторое недовольство сложившейся ситуацией. Звезды советуют пересмотреть свои траты. Не исключено, что вы обнаружите, как много средств уходит на вредные привычки: покупку сигарет, алкоголя, фастфуда. Вероятно, что время отказаться от некоторых вещей наступило. Если начнете здоровый образ жизни, сможете увидеть реальные изменения в бюджете уже в конце марта.

Лев

Первый месяц весны заставит Львов основательно раскошелиться, однако все траты окажутся полезными. Основные расходы в марте будут связаны с поддержкой вашего бизнеса или ценными вложениями в себя: мастер-классами, повышением квалификации, платными курсами. Чтобы получить желаемое повышение по работе или развить свое дело, придется смириться с крупными тратами, но результат того стоит.

Дева

В первой декаде марта Девы сосредоточатся на обновлении своего имиджа, что потребует заметных трат. Вам захочется не только прикупить обновки, но и сходить к стилисту или косметологу. Смело воплощайте свои задумки в жизнь, ведь вы редко позволяете себе такие приятные вещи. Тем более, что материальное положение Дев в марте 2023 года будет оставаться стабильным и уверенным.

Весы

Большая доля денежных средств, которые Весы получат в марте, не будет связана с их личным доходом. Скорее всего, в дело вмешается вторая половинка, которая захочет порадовать вас приятными бонусами. В марте Весам удастся улучшить свое материальное положение, но, вероятно, это произойдет за счет других людей. Звезды советуют вам на время отказаться от личной независимости и излишней гордости и просто воспользоваться щедростью любимого человека.

Скорпион

В материальной сфере Скорпионов грядут небольшие изменения, которые будут связаны с карьерным успехом. Не исключено, что в марте вы, наконец-то, примерите на себя новую должность, которая принесет долгожданное повышение доходов. Постарайтесь отказаться от импульсивной траты средств и сосредоточиться на том, чтобы лучше вникнуть во все тонкости пока еще не до конца изученных обязанностей.

Стрелец

Во второй декаде месяца будьте осторожны с авантюрами и сомнительными предложениями. В это время Стрельцы могут стать жертвой мошенников. Прежде чем вкладываться в незнакомые проекты, хорошенько обдумайте все и перепроверьте информацию. Если поведете себя легкомысленно, рискуете проститься с внушительной денежной суммой.

Козерог

В начале марта Козероги могут изменить своей природной практичности и перейти на более бюджетные марки и бренды. Но именно в этом месяце такое решение принесет не пользу, а вред, поскольку придется раскошеливаться дважды. Звезды советуют Козерогам не изменять проверенным фаворитам и отказаться от погони за дешевизной, поскольку «скупой платит дважды». Также в марте вам не стоит оформлять кредиты или брать деньги в долг.

Водолей

В первом месяце весны материальное положение Водолеев улучшится благодаря настойчивому желанию преуспеть. Ваши ожидания оправдаются, и скоро финансы потекут в кошелек, но в погоне за деньгами не забывайте о том, что часть средств нужно вложить в себя. В марте благоприятными для Водолеев будут траты, которые окажутся направленными на саморазвитие. Помните об этом пункте, и тогда сможете извлечь максимальную выгоду.

Рыбы

В марте многие Рыбы, наконец-то, решатся на серьезные перемены в жизни и рискнут оставить прежнюю работу. Будьте готовы к тому, что какое-то время придется тратить сбережения, поэтому побаловать себя приятными вещами не получится. Однако в конце марта удача улыбнется Рыбам, и они получат интересное деловое предложение. Звезды советуют вам еще какое-то время не тратить личные сбережения попусту, чтобы понять, подходит ли вам новая работа.

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