15 февраля - напряжение: знаки зодиака, которые будут раздражительны

Стрельцы

Вы можете почувствовать необычное раздражение по отношению к кому-то, даже если обычно вы прекрасно с ним ладите. Неудобное сочетание энергий указывает на то, что проблемы с другом или коллегой могут привести к разрыву отношений, если только вы не сможете проявить терпение.

Весы

Поскольку в вашем знаке вдумчивый Меркурий взаимодействует с мощным Плутоном, неприятный, но содержательный разговор может заставить вас задуматься о многом. Все, что будет обсуждаться, может позволить вам увидеть текущие возможности в более амбициозном свете и это может подстегнуть вас. Другие аспекты указывают на необходимость перемен, и это может произойти через путешествия или участие в новых событиях, которые изменят вашу жизнь.

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