Приближается пугающий момент: пророк-математик назвал дату жуткого события, которое перевернет весь мир

По словам Сидика, важной датой станет 17 июля 2023 года. Он уверен, что в этот день случится страшное. Пророк пояснил, что произойдет какая-то провокация с последствиями для всего мира или смертельно опасное нападение со стороны недружественных государств.

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«17 умножим на 17 и умножим на 7, получается 2023. Потом делим на 17 и умножаем на 2, получается 238. Опять атомный шантаж! Это уран. 17 июля точно войдет в топ новостей», – заявил он, передает телеканал НТВ.

Пророк рекомендовал в эту дату остаться дома, а от поездок и путешествий отказаться. Примечательно, что Сидик уточнил важный нюанс – речь идет не о ядерной войне. Более того, он добавил, что переломным годом станет 2025-й.