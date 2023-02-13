Приближается пугающий момент: пророк-математик назвал дату жуткого события, которое перевернет весь мир

Сидик Афган ранее предсказал развал СССР и пандемию коронавируса. Не удивительно, что пророка-математика из Афганистана даже называют Нострадамусом XXI века и посланником Ванги. На этот раз он сделал пугающее заявление. Пророк считает, что приближается одно из жутких событий, которое случится на нашей планете.
По словам Сидика, важной датой станет 17 июля 2023 года. Он уверен, что в этот день случится страшное. Пророк пояснил, что произойдет какая-то провокация с последствиями для всего мира или смертельно опасное нападение со стороны недружественных государств.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«17 умножим на 17 и умножим на 7, получается 2023. Потом делим на 17 и умножаем на 2, получается 238. Опять атомный шантаж! Это уран. 17 июля точно войдет в топ новостей», – заявил он, передает телеканал НТВ.
Пророк рекомендовал в эту дату остаться дома, а от поездок и путешествий отказаться. Примечательно, что Сидик уточнил важный нюанс – речь идет не о ядерной войне. Более того, он добавил, что переломным годом станет 2025-й.