«Взрывные сюрпризы»: Глоба предсказал водоворот хлопот на новой неделе

Сын Тамары Глобы Богдан тоже стал астрологом. Молодой человек выкладывает свои прогнозы на новую неделю, которые часто сбываются.

С 13 по 19 февраля Глоба предрек «взрывные сюрпризы». По его словам, неделя будет сложной. Поэтому тут надо подготовиться морально.

«Неожиданный водоворот хлопот обрушится на россиян в субботу. Звезды советуют держать себя в руках и не нервничать», — заявил он.

Хотя начало недели, по его словам, будет более или менее позитивным.

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