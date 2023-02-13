Ловкач, который завладеет несметными сокровищами в 2023 году — богатство идет по судьбе

Ловкач, который завладеет несметными сокровищами в 2023 году - богатство идет по судьбе

Знак зодиака — богач. Фото: Global Look Press

Астрологи сулят им максимальную благосклонность Вселенной.

Астрологи назвали знак зодиака, который станет обладателем несметных богатств. Тельцы могут рассчитывать в год Водяного Кролика на максимальную благосклонность Вселенной. Она щедро одарит их деньгами. С таким капиталом этот знак зодиака почувствует себя баловнем судьбы.

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Перед ними откроются новые возможности, надо лишь проявить уверенность и решительность. Судьба сама позаботится о том, чтобы рожденные под этим созвездием получили свои дивиденды. В жизни Тельцов грядут значимые перемены в финансовой сфере —  на них обрушатся большие доходы.

По материалам sportkp

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