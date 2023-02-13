Ловкач, который завладеет несметными сокровищами в 2023 году — богатство идет по судьбе

Астрологи назвали знак зодиака, который станет обладателем несметных богатств. Тельцы могут рассчитывать в год Водяного Кролика на максимальную благосклонность Вселенной. Она щедро одарит их деньгами. С таким капиталом этот знак зодиака почувствует себя баловнем судьбы.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Перед ними откроются новые возможности, надо лишь проявить уверенность и решительность. Судьба сама позаботится о том, чтобы рожденные под этим созвездием получили свои дивиденды. В жизни Тельцов грядут значимые перемены в финансовой сфере — на них обрушатся большие доходы.

По материалам sportkp