5 женских имен, которые приносят несчастье

Психолог и таролог Саона объяснила, почему некоторые имена лучше не давать новорожденным девочкам: уж очень несчастливая судьба в них зашифрована.

Людмила: думает прежде всего о себе, это разрушает

Из-за того, что в самом имени заложено быть милой для людей (Людмила - люду мила) Людмилы чаще думают о других и потом уже о себе. Это их разрушает, выматывает и делает несчастными.

Инна: мужчины бросают, подруги предают

Часто бывает несчастна в отношениях. Она слишком энергична, ее тяжело терпеть. Да, такая энергия хороша на работе, но дом для людей - это тихая гавань, в то время как Инна везде создаст бурную горную речку. Мужчины их не выдерживают и бросают. Подругам они нужны только для вечеринок и веселья, поэтому отношения не складываются ни любовные, ни дружеские.

Диана: отстаивает права слабых

Женщины-воительницы сегодня не слишком популярны. Вообще в наше время принято смотреть в телефон, а не на окружающих. Поэтому Диана не вписывается в обстановку. Ей интересен мир и люди. Она смотрит по сторонам, подмечает несправедливость и отстаивает права тех, кто сам за себя постоять не может. Жизнь для нее - это полоса препятствий, от того Диане так трудно быть счастливой.

Кира: любит командовать

Женщины с таким именем любят повелевать. До 1861 года они были счастливы в нашей стране, но после отмены крепостного права понуждать людей что-то делать на одном приказе - без техник манипулятивного поведения - стало трудно, и Киры стали несчастными.

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Галина: скрывает груз обид

Тихие и спокойные Галины кажутся лучшими мамами и женами. Внешне все так, но в душе женщины, которые носят это имя, часто бывают подавлены, даже раздавлены грузом травм и обид. Не лучшее имя для ребенка, если вы желаете дочери счастливую судьбу.

