Меркурий набрал скорость: Володина назвала главных счастливчиков новой недели

Астролог Василиса Володина заявила, что с 13 февраля очень удачное время для тех, кто ищет работу. По ее словам, Меркурий, наконец, набрал скорость и поэтому все пойдет быстрее.

«С сегодняшнего дня наши мысли превращаются в слова максимально точно и быстро. Ловите момент! Работодатели — ищите таланты, соискатели — заявляйте о себе», — заявила она.

Володина отметила, что новая неделя как будто переродит тех, кто запутался в жизни. Теперь у них есть шансы осознать - зачем они живут на самом деле.

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