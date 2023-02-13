Только эти трое станут главными фаворитами 2023 года — все предрешено, кто в списке

Астрологи назвали три знака зодиака, которые станут главными фаворитами Водяного Кролика. Удача будет следовать за ними по пятам. Они обласканы высшими силами.

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Тельцы не зря считаются баловнями судьбы. В 2023 году эти счастливчики могут рассчитывать на максимальную благосклонность Вселенной. Только перед ними откроются новые возможности. Главное — проявить уверенность и решимость. О результатах судьба позаботится сама. Кролик подготовил для своих фаворитов и любовные приключения, и гору денег. Тельцы могут рассчитывать на увеличение дохода.