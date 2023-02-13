За спиной сильный ангел-хранитель: под этими тремя знаками зодиака рождаются абсолютные везунчики

Астрологи считают, что под этими тремя знаками зодиака рождаются абсолютные везунчики. Вселенная одарила их сильными ангелами-хранителями. Эти счастливчики могут пройти любое испытание, заручившись поддержкой невидимых взору высших сил. Они наделены упрямством, стойкостью, мудростью — эти знаки зодиака всегда в движении.

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Стрельцы уважают риск и легко находят выход из самых запутанных ситуаций. Удача следует за ними по пятам. Успешность этого знака зодиака напрямую связана с бесстрашием. Они рискуют и получают в два раза больше, чем те, кто плывет по течению.