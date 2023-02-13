Вселенная ответит на вопросы запутавшихся во всех смыслах с 13 февраля — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя принесет озарение для многих людей. По ее словам, заплутавшие в смыслах смогут ощутить себя нужными.

«Теперь ясно, зачем работать и вообще просыпаться каждое утро. Как следствие уходит усталость, появляются, словно из ниоткуда, силы и желание беззаветно служить», — заявила она.

Володина также добавила, что влюбленность, как в человека, так и в дело, идею или «своих», которых наконец-то удалось найти, имеет потенциал перерасти в долгую и прочную историю.

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