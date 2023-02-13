Четыре знака зодиака, которым улыбнется удача 13 февраля: наконец-то встанут с колен

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым улыбнется удача 13 февраля. Вселенная уже выбрала своих любимчиков. Им будет даровано благословение высших сил.

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Овнам давно пора отбросить все сомнения, страхи и переживания. Вселенная призывает их не бояться рисковать — за это они будут щедро вознаграждены.

«Просто примите правила игры, которые диктует жизнь. Поверьте, впереди только самое лучшее!» — считают астрологи.

Если Близнецы ждали самого нужного времени для осуществления своих грандиозных планов, то оно настало. Вселенная встанет на их сторону. Их дела пойдут в гору.