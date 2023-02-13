Четыре знака зодиака, которым улыбнется удача 13 февраля: наконец-то встанут с колен

Четыре знака зодиака, которым улыбнется удача 13 февраля: наконец-то встанут с колен

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Вселенная им благоволит.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым улыбнется удача 13 февраля. Вселенная уже выбрала своих любимчиков. Им будет даровано благословение высших сил.

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Овнам давно пора отбросить все сомнения, страхи и переживания. Вселенная призывает их не бояться рисковать — за это они будут щедро вознаграждены. 

«Просто примите правила игры, которые диктует жизнь. Поверьте, впереди только самое лучшее!» — считают астрологи.

Если Близнецы ждали самого нужного времени для осуществления своих грандиозных планов, то оно настало. Вселенная встанет на их сторону. Их дела пойдут в гору.

Львам захочется жить так, как велит им сердце. Вселенная советует обратиться к чувствам. Вот только ожидать от окружающих ответной симпатии не стоит. Как и поддаваться разочарованию. Оценив свои возможности, они поймут, что находятся на первом месте.

Стрельцам звезды советуют отдохнуть, они слишком много работали и потратили все свои силы и энергию. Прийти в себя им поможет любимое увлечение: йога, тренировки на свежем воздухе, бассейн или тихий спокойный вечер у камина за книгой.

«Помните, вы у себя самый любимый!» — подметили астрологи.

По материалам 5-tv.ru

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