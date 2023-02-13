Глоба назвала тех, для кого 2023 год станет судьбоносным - их жизнь уже не будет прежней

Тамара Глоба в своем YouYube-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав тех, для кого он станет судьбоносным. Вселенная одарит своим благословением двух счастливчиков, сделав так, что им улыбнется удача.

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Тельцам стоит запастись терпением. Летом - в конце июня и начале июля им нужно позаботиться о близких, особенно родителях. Зато осень принесет им возможности, связанные с детьми. Некоторым удастся начать новые отношения. В целом год Водяного Кролика станет для Тельцов периодом, когда они будут закладывать фундамент для своего будущего. Правда первые плоды они увидят только в 30-х годах, через 8-10 лет.

Из ближайшего — отдача в 2024 году. Любое дело принесет Тельцам прибыль и достаток.

Изменится окружение: люди, которые во многом помогали, были рядом — родные или хорошие знакомые — могут постепенно отойти в сторону со второй половины года.