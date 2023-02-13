Глоба назвала тех, для кого 2023 год станет судьбоносным - их жизнь уже не будет прежней

Глоба назвала тех, для кого 2023 год станет судьбоносным - их жизнь уже не будет прежней

Тамара Глоба. Фото: кадр из программы «Давай поженимся!», Первый канал

Вселенная одарит их своим благословением.

Тамара Глоба в своем YouYube-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав тех, для кого он станет судьбоносным. Вселенная одарит своим благословением двух счастливчиков, сделав так, что им улыбнется удача.

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Тельцам стоит запастись терпением. Летом - в конце июня и начале июля им нужно позаботиться о близких, особенно родителях. Зато осень принесет им возможности, связанные с детьми. Некоторым удастся начать новые отношения. В целом год Водяного Кролика станет для Тельцов периодом, когда они будут закладывать фундамент для своего будущего. Правда первые плоды они увидят только в 30-х годах, через 8-10 лет. 

Из ближайшего — отдача в 2024 году. Любое дело принесет Тельцам прибыль и достаток. 

Изменится окружение: люди, которые во многом помогали, были рядом — родные или хорошие знакомые — могут постепенно отойти в сторону со второй половины года.

Раки будут спорить с партнерами, противниками. Спасти их от потерь могут перспективные поездки. Именно вдали от дома в год Водяного Кролика этот знак зодиака будет иметь хорошие заработки. 

Период перемен наступит во второй половине весны. И это будет касаться вопросов карьеры и дома. 

«Вполне возможны переезды или даже эмиграция, смена места жительства. Со второй половины 2023-го в жизни Раков могут появиться деньги, которые приходят издалека», — добавила астролог.

Представители этого созвездия могут рассчитывать на поддержку друзей, партнеров, авторитетных персон, которые уверенно стоят на ногах. С середины года может начаться поворотное время в вопросах карьеры.

Им нужно воспользоваться временем, чтобы двигаться вперед, несмотря на то, что могут быть большие траты и финансовые потери.

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