Глоба назвала тех, для кого 2023 год станет судьбоносным - их жизнь уже не будет прежней

Тамара Глоба в своем YouYube-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав тех, для кого он станет судьбоносным. Вселенная одарит своим благословением двух счастливчиков, сделав так, что им улыбнется удача.
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Тельцам стоит запастись терпением. Летом - в конце июня и начале июля им нужно позаботиться о близких, особенно родителях. Зато осень принесет им возможности, связанные с детьми. Некоторым удастся начать новые отношения. В целом год Водяного Кролика станет для Тельцов периодом, когда они будут закладывать фундамент для своего будущего. Правда первые плоды они увидят только в 30-х годах, через 8-10 лет.
Из ближайшего — отдача в 2024 году. Любое дело принесет Тельцам прибыль и достаток.
Изменится окружение: люди, которые во многом помогали, были рядом — родные или хорошие знакомые — могут постепенно отойти в сторону со второй половины года.
Раки будут спорить с партнерами, противниками. Спасти их от потерь могут перспективные поездки. Именно вдали от дома в год Водяного Кролика этот знак зодиака будет иметь хорошие заработки.
Период перемен наступит во второй половине весны. И это будет касаться вопросов карьеры и дома.
«Вполне возможны переезды или даже эмиграция, смена места жительства. Со второй половины 2023-го в жизни Раков могут появиться деньги, которые приходят издалека», — добавила астролог.
Представители этого созвездия могут рассчитывать на поддержку друзей, партнеров, авторитетных персон, которые уверенно стоят на ногах. С середины года может начаться поворотное время в вопросах карьеры.
Им нужно воспользоваться временем, чтобы двигаться вперед, несмотря на то, что могут быть большие траты и финансовые потери.