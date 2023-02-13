Единственный знак зодиака, для которого 2023 год обернется фурором - пророчество Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом, назвав знак зодиака, для которого год Водяного Кролика станет фееричным и фантастическим. Интересные перспективы 2023 год откроет проницательным Тельцам.

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Эти представители стихии Земли будут выстраивать свое будущее: отдача придет к ним через 8 - 10 лет. Все, что делают Тельцы, сыграет огромную роль.

Самый успешный период - конец весны и начала лето. Юпитер «звезда королей» войдет в их знак. И люди, рожденные под этим созвездием могут смело начинать новые дела, открывать то, что им важно, делать смелые шаги, самоутверждаться, вкладывать деньги. Эта овчинка будет стоить выделки.