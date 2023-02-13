Назван знак зодиака, для которого февраль станет последним месяцем спокойной жизни — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом, назвав знак зодиака, для которого февраль станет последним месяцем спокойным месяцем. Водолеев ждут перемены, которые будут иметь судьбоносное значение.

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Этот знак зодиака, как считает астролог, ждут какие-то глобальные изменения и значительные события. При этом Володина дала понять, что такие перемены едва ли будут спонтанными, все произойдет плавно, не сиюминутно. Однако избежать то, что приготовила судьба Водолеям не удастся.