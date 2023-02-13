Единственный знак зодиака, который заработает в феврале во сто крат больше, — пророчество Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом, назвав знак зодиака, который станет еще богаче в феврале. Для Козерогов этот период ознаменуется временем везения. Им будут помогать те, кому они небезразличны. Появится возможность для новых договоров, планов, которые соберут вокруг Козерогов новых друзей. Все это возможно во второй половине месяца. Этот период особенно благополучен для заработков.

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«Вы вложите средства в очень хорошие и крупные покупки, а также в дела, которые принесут отдачу, прибыль и рост», — добавила астролог.

Февраль станет прекрасным временем для активной работы, строительства и перемен в делах здоровья.