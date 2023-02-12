Солнце переходит в Рыбы: Володина предрекла перерождение с 13 февраля

Астролог Василиса Володина заявила, что на новой неделе нас ждут серьезные события, которые позитивно повлияют на моральное состояние.

«В воскресенье Солнце переходит в Рыбы, привнося в тему служения созидательный импульс. Если предыдущие дни помогают смысл нащупать, то теперь рождается желание идти и делать, отдаваясь целиком обретенным ценностям», - заявила она.

Володина добавила, что в целом атмосфера новой недели будет способствовать достижениям в идейно-духовной сфере, в медийных и творческих проектах.

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