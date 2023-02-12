«Депрессивно-жалостливо»: Володина назвала главных неудачников новой недели

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя будет успешной для тех, кто имеет четкие жизненные позиции. А вот более слабым людям придется сложно.

«Для тех, кто не умеет говорить «нет» или, наоборот, — поместил себя в бетонную скорлупу, неделя звучит депрессивно-жалостливо. Если так, используйте ее для уединения. Тишина, темнота и медитация или молитва вам в помощь», - заявила она.

Володина добавила, что с 13 февраля - хорошее время, чтобы обрести ментора, учителя.

«Им может быть живой человек, история преодоления, описанная в книге или чей-то подвиг перед глазами здесь и сейчас», - добавила астролог.

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