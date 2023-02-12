«Мегарезультативная!»: Володина дала ошеломительный прогноз на новую неделю

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя - с 13 февраля - будет очень удачной для тех людей, у кого есть реальные цели в жизни.

«Наступающая неделя окажется мегарезультативной для тех, кто верен своим принципам, четко понимает, что и зачем делает, кто готов терпеливо, усердно, кирпичик за кирпичиком, строить свое будущее», - заявила она.

Володина подчеркнула, что параллельно с укреплением внутреннего стержня, возникает тема веры, нематериальных ценностей.

«Не важно, что думают о вашем выборе другие, главное — самому почувствовать ради чего все!» - добавила Володина.

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