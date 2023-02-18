Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля для всех знаков зодиака

Овен

Понедельник и вторник для дел не годятся, а вот уделить время семье, детям, близким людям – самое оно. С финансами всю неделю стоит быть аккуратнее, зато во всем остальном вам сопутствует удача: и в общении с людьми, и в работе, и в отношениях. Можете со спокойной душой жить и радоваться.

Телец

Двойственная неделя предстоит Тельцам. С одной стороны, звезды к вам благосклонны и дарят больше положительного, чем негативного. С другой – вы с успехом можете все испортить, принимая неверные решения в самых разных сферах. Семь раз отмерь, а отрежь когда-нибудь потом – вот ваш девиз на этой неделе. Занимайтесь рутиной, грандиозные планы подождут.

Близнецы

Намечаются сложности во взаимоотношениях. Прошлое настойчиво пытается вернуться в вашу жизнь: бывшие коллеги или работодатели, старые возлюбленные, непрошенные воспоминания… Не пускайте их обратно – обязательно испортят вам всю кровь, вы не зря когда-то ушли. В других сферах неделя очень даже хороша, вам многое понравится.

Рак

Главная идея этой недели: не вмешиваться туда, куда вас не просят. А даже если попросят, сначала хорошенько подумайте, нужно ли оно вам. В целом же неделя подходит для работы, положительно отразится на деловой и финансовой сферах, да и в отношениях с людьми все складывается неплохо.

Лев

Ура! Период застоя завершился! Вы сможете оставить в прошлом все, что вас тяготило и тянуло на дно, и устремиться к чему-то новому и прекрасному. У вас начинается новый период в жизни, возьмите в него тех, кто вам по-настоящему дорог и важен. И занимайтесь тем, что приносит вам радость и удовлетворение.

Дева

Девам грозит какая-то финансовая ошибка с долгоиграющими неприятными последствиями. Вы мастерски умеете предотвращать проблемы, сейчас самое время применить эту способность. Если же проблемы все-таки случатся, подготовьте план Б. Ведь вы лучше всех знаете, что выход есть всегда.

Весы

Неразбериха в отношениях, начавшая на прошлой неделе, продолжается. А учитывая накал эмоций, вы можете наломать дров на целую поленницу. Поэтому вам предстоит отделять: мухи отдельно, суп отдельно. В данном случае «мухи» – это контакты с людьми и эмоции, а «суп» – работа, деньги и бизнес. Кстати, «суп» на этой неделе у вас исключительно хорош.

Скорпион

Неделя богата благоприятными возможностями и в работе, и в деньгах, и в любви. Так почему же вы изо всех сил цепляетесь за то направление, которое совершенно очевидно не работает? Оставьте его и займитесь тем, что сейчас идет хорошо или просто приносит удовольствие.

Стрелец

Хорошие новости для Стрельцов, которые на данный момент не ищут серьезных отношений. Неделя подходит для флирта, романтических свиданий, легкого романа. Тем, же, кому безответственные похождения неинтересны, лучше заняться работой – там не все гладко, и вам необходимо предотвратить какую-то фатальную ошибку.

Козерог

Козерогов ждет отличная неделя. Стоит обратить внимание на семью и домашние дела, проконтролировать имеющиеся финансовые потоки и привести в порядок дела с недвижимостью, если такие имеются, особенно если вы их уже приличное время откладывали. И тогда неделя станет еще лучше.

Водолей

Водолеям по плечу почти что угодно. Сейчас у вас есть возможности решить давние (да и недавние тоже) проблемы, особенно связанные с долгами и кредитами. Отношения с людьми значительно улучшатся, на работе дела пойдут в гору. И у вас появится время заняться творчеством, обучением, тем, что вам действительно интересно.