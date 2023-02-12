С 12 февраля! Володина назвала главных денежных везунчиков ближайших дней

Известный астролог Василиса Володина заявила, что с 12 февраля денежная удача улыбнется представителям двум знаков зодиака. По ее словам, этим людям повезет, как никому другому.

Речь идет о Близнецах и Стрельцах. У первых настало удачно время для заработков. Судьба им буквально постелет красную дорожку.

А Стрельцам Володина посоветовала прислушаться к своей интуиции. Сейчас она точно не подведет.

«Скоро на горизонте замаячат хорошие перспективы!» - заявила астролог.

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