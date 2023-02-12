Куда запретят въезжать россиянам уже в этом году: Глоба обескуражила этим прогнозом

Израиль, Китай и Португалия в этом году должны ужесточить правила въезда на свои территории. Это предрекла астролог Тамара Глоба.

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По ее словам, в данные государства в 2023 году вообще нельзя будет прилетать беженцам. Скорее всего это произойдет уже в ближайшие месяцы.

Вслед за Израилем, Китаем и Португалией свои границы начнут закрывать и другие государства. Россия также ухудшит свои отношения с Великобританией и рядом скандинавских стран. Это произойдет осенью этого года.

Источник: rsute.ru