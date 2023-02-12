Через 8 дней эти знаки зодиака начнут жизнь с чистого листа: счастливые двери откроет перед ними Венера

Через 8 дней 20 февраля Венера войдет в созвездие Овна, это сильно отразится на судьбе нескольких знаков, которые чувствуют влияние планеты.

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Везунчиками этого месяца станут Овны, Скорпионы, Весы и Рыбы. Им в буквальном смысле предстоит начать жизнь с чистого листа и отправиться в новый, теперь уже счастливый путь.

Представителям этих знаков повезет почти везде: начиная с личной жизни и заканчивая деловой сферы. Но ярче всего их удача проявится в денежной и рабочей сфере. Им светят новые заработки, новые пути развития бизнеса, более высокие должности и неожиданные подработки, премии и выигрыши.

Источник: rsute.ru.