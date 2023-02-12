Любовь и деньги: Глоба предсказала белую полосу этому знаку зодиака

Астролог Тамара Глоба заявила, что Рыбам в феврале 2023 года повезет почти во всех сферах жизни. Представители этого созвездия, по ее словам, наладят свою жизнь - удача им улыбнется.

«Весь месяц вокруг вас любовь, внимание, поддержка, интерес к вашему вкусу. Последние недели февраля отмечены материальным успехом и подарками», - заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что Рыбам нужно быть добрее в отношении своих близких. Чрезмерная эмоциональность мешает им наладить атмосферу в доме.

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