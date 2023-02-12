Чью жизнь травят токсичные люди: любовь под угрозой – назван знак зодиака

Овны могут сильно пострадать с 13 по 19 февраля из-за внешнего воздействия. На них могут негативно повлиять токсичные люди.

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Недруги не любят, когда кто-то более удачлив и счастлив, а потому всеми силами стараются испортить жизнь везунчиков.

Если получится избежать влияния негативных людей, то неделя будет благоприятной во многих смыслах. Представителям знака зодиака повезет в амурных делах.

Астрологи посоветовали им знакомиться, флиртовать, ходить на свидания и делать сюрпризы для второй половинки. Это станет для них самым лучшим отдыхом, который даст расслабление и вдохновение.

Источник: rsute.ru.