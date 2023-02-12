Вам завидуют! Один знак зодиака медленно уничтожают недоброжелатели – Володина

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Если не отойти в сторону от этих негативных людей, вы можете пострадать от них. Между тем новые знакомства несут в себе благоприятную энергию. Они будут долгосрочными, приносящими вам длительный успех.

Вы будете в центре внимания, благодаря артистическому таланту, которым обладаете.

Источник: rsute.ru.