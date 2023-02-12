Можете остаться без денег и работы: один знак испортит отношения с руководством – Глоба

Можете остаться без денег и работы: один знак испортит отношения с руководством – Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Кое-кому стоит поберечь нервы и лишний раз не высовываться.

Астролог Тамара Глоба посоветовала Тельцам подумать о своем внутреннем состоянии и поберечь нервы. Сейчас эти люди на грани и могут из-за срыва испортить себе жизнь.

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Велика вероятность того, что Тельцы не выдержат давления на работе и в пух и прах разругаются с руководством, что будет иметь последствия.

Нельзя исключать и крайних мер вроде увольнения, что неизбежно влечет за собой безденежье и иные проблемы. Отдохните, постарайтесь забыть про хлопоты, вам нужно восстановить силы.

Источник: rsute.ru.

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