Можете остаться без денег и работы: один знак испортит отношения с руководством – Глоба

Астролог Тамара Глоба посоветовала Тельцам подумать о своем внутреннем состоянии и поберечь нервы. Сейчас эти люди на грани и могут из-за срыва испортить себе жизнь.

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Велика вероятность того, что Тельцы не выдержат давления на работе и в пух и прах разругаются с руководством, что будет иметь последствия.