Володина назвала знак, который позволил высосать из себя энергию: это путь в бездну

Речь идет о Тельцах, которые допустили изменение своей ауры. Со стороны они испытывали на себе долгое время негатив, сами себя изматывали. Их долго ранили слова, поступки других личностей. Теперь настало время «генеральной уборки».

Займитесь собой, хорошенько отдохните, подумайте, что вас угнетает и избавьтесь срочно от этого, так дальше двигаться нельзя – это путь в бездну.

Источник: rsute.ru.