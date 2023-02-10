Тамара Глоба назвала главную опасность 2023 года — ходим по лезвию

Тамара Глоба не раз говорила о том, какую опасность несет в себе год Водяного Кролика. Беда придет к нам от наших же детей. Вновь напомнят о себе пандемии: вирусные заболевания будут атаковать. И здесь важно оградить себя от лишних контактов, чтобы не стать переносчиком заболевания.

Еще одна проблема — стихия и природные катаклизмы. Астролог обещала землетрясения и наводнения. Первое мы уже наблюдаем в Сирии и Турции.

Главной опасностью 2023 года могут стать и теракты. Тамара Глоба призывает не терять бдительность в такое сложное время.

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«Велика опасность терактов. Нужно быть осторожнее во всем... Конец апреля и начало мая снова дадут паузу. И вопросы поиска материальной стабильности снова дадут сбой. Могут быть проблемы со старой техникой. Это касается перелетов, переездов», — добавила астролог.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».