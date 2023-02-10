Март обернется трагедией для двух знаков зодиака, если не спохватиться — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что в марте удача отвернется от двух знаков зодиака. Но если представители этих созвездий сожмут волю в кулак, то выстоят сложный период. Потом все наладится.

Тельцы окажутся в гуще финансовых проблем. Как будто все свалится в кучу. Тяга к роскоши может загнать их в долги.

Аккуратнее надо быть и Ракам. Здоровье может дать сбой, поэтому при любых симптомах нужно бежать к врачу.

Глоба подчеркнула, что в итоге все будет хорошо, если Тельцы и Раки прислушаются к советам.

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