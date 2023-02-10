У Рыб подвижки в карьере, а Близнецы разгребают проблемы: предсказания на остаток февраля — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом, дав понять, чем будут заняты знаки зодиака весь остаток февраля. Пока одни будут увлечены карьерой, другие обратят внимание на семью и близких, помогут им в делах.
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Рыбам февраль принесет и радость, и новые события. Возможны перемены в работе, какие-то карьерные перестановки. Этот знак зодиака может рассчитывать на крупные перспективы, новые возможности придут вместе с друзьями.
«Весь месяц вокруг вас любовь, внимание, поддержка, интерес к вашему вкусу. Последние недели февраля отмечены материальным успехом и подарками, которые войдут в вашу жизнь», — добавила астролог.
Близнецам предстоит разобраться с личными проблемами: их внимания потребуют родители, семья. Идеи, которые касаются творческого успеха, удаются в третьей декаде февраля. Это время поддержки друзей, неожиданных планов и возможностей, которые реализуются с успехом в первую половину года.