У Рыб подвижки в карьере, а Близнецы разгребают проблемы: предсказания на остаток февраля — Глоба

У Рыб подвижки в карьере, а Раки разгребают проблемы: предсказания на остаток февраля - Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Каждый по своему погрязнет в делах и заботах.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом, дав понять, чем будут заняты знаки зодиака весь остаток февраля. Пока одни будут увлечены карьерой, другие обратят внимание на семью и близких, помогут им в делах.

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Рыбам февраль принесет и радость, и новые события. Возможны перемены в работе, какие-то карьерные перестановки. Этот знак зодиака может рассчитывать на крупные перспективы, новые возможности придут вместе с друзьями. 

«Весь месяц вокруг вас любовь, внимание, поддержка, интерес к вашему вкусу. Последние недели февраля отмечены материальным успехом и подарками, которые войдут в вашу жизнь», — добавила астролог.

Близнецам предстоит разобраться с личными проблемами: их внимания потребуют родители, семья. Идеи, которые касаются творческого успеха, удаются в третьей декаде февраля. Это время поддержки друзей, неожиданных планов и возможностей, которые реализуются с успехом в первую половину года.

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