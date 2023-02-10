У Рыб подвижки в карьере, а Близнецы разгребают проблемы: предсказания на остаток февраля — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом, дав понять, чем будут заняты знаки зодиака весь остаток февраля. Пока одни будут увлечены карьерой, другие обратят внимание на семью и близких, помогут им в делах.

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Рыбам февраль принесет и радость, и новые события. Возможны перемены в работе, какие-то карьерные перестановки. Этот знак зодиака может рассчитывать на крупные перспективы, новые возможности придут вместе с друзьями.