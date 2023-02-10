Какие пять знаков зодиака разбогатеют в год Кролика: судьба поцеловала в макушку

Вселенная щедро одарит своих фаворитов: пять знаков зодиака отведают шербет власти и богатства. Судьба поцеловала их в макушку, вознаградив за долгие годы ожидания. Они заслужили благословение небес. В год Водяного Кролика им не будет равных, а их доходы увеличатся едва ли не вдвое.

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Среди везунчиков оказались: Тельцы, Близнецы, Раки, Водолеи и Скорпионы. Им улыбнется удача. Они обласканы деньгами и богатствами.