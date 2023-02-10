Весной! Глоба сообщила, когда закончится «период жестокости»

Астролог Тамара Глоба сообщила, что начало 2023 года будет сложным во всех смыслах этого слова. Наряду с мировыми конфликтами произойдут и личные драмы почти для каждого знака зодиака. Но после весны все стихнет.

«Период жесткости в переговорах и спорах продлится до марта, уже в это время произойдут кардинальные перевороты», — заявила она.

Глоба добавила, что март — это период и более жесткой экономики, в течение следующих трех лет возникнут новые структуры. Перемен будет достаточно.

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