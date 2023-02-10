Три знака зодиака, для которых 2023 год станет судьбоносным — мощный рывок вперед

Год Водяного Кролика, как считают астрологи, станет судьбоносным для трех знаков зодиака. Эти везунчики начнут жить с чистого листа, пишет Teleprogramma.pro.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Рожденные под этими созвездиями сумеют реализовать свой потенциал: мощный рывок вперед позволит им подняться по карьерной лестнице, достичь высокого уровня благосостояния и упрочить материальное положение. Они будут жить в достатке: деньги придут к ним сами.
Трудолюбивые Козероги будут прислушиваться к интуиции и не прогадают. Это самый верный путь — шестое чувство подскажет им, с какими людьми стоит водить дружбу. Такое приятельство станет полезным во всех смыслах. И принесет им успех в делах.
Близнецы неожиданно разбогатеют. Поможет им во всех проектах упорство. Они готовы идти по головам. Главное — не забывать про отдых.
На хитрость могут пойти Весы. Им предстоит сделка с совестью. Однако тяга к богатству пересилит. Фортуна будет на их стороне.