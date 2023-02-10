Белая полоса во всех смыслах! Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет невероятное счастье

Астролог Тамара Глоба заявила, что главными счастливчиками февраля станут три знака зодиака. По ее словам, им повезет как с деньгами, так и в личной жизни. Пришло время собирать то, к чему так долго стремились.

Рыбам и Водолеям февраль принесет премии, знакомства и радостные события. Начальство посмотрит на них более серьезным взглядом. Не исключено, что их ждет повышение на работе.

Повезет и Козерогам. Последний месяц зимы — отличное время для крупной покупки. Глоба предупредила, что если деньги идут в руки, то их надо вкладывать по назначению. Тогда они будут и дальше приходить.

Семейные представители трех созвездия смогут укрепить свой брак, а одинокие наконец встретят свою вторую половинку.

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