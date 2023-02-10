Нахлынут деньги! Счастливчик февраля по знаку зодиака - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Весов наступает удачный период в карьере. По ее словам, представители этого созвездия сумеют добиться того, о чем давно мечтали.

«Весам светит дополнительная работа, которая принесет хорошую прибыль. Они смогут успешно реализовать свои планы», - заявила она.

По мнению Глобы, Весов можно по праву назвать счастливчиками февраля. То, что они сделают - будет приносить прибыль еще много лет. То есть деньги нахлынут.

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